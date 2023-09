We waren al op de hoogte gebracht door de Japanse tak van Nintendo dat F-Zero 99 extra racebanen zou krijgen, maar de exacte releasedatum hiervan was nog niet bekend. Vandaag is echter de dag waarop de eerste extra banen beschikbaar worden gesteld.

Vanaf vandaag kun je namelijk racen op vijf extra circuits. Dit zijn: Mute City 2, Port Town 1, Red Canyon 1, White Land 2 en Death Wind 2. Deze parcoursen zijn speelbaar in zowel de F-Zero 99-modus als de Hard Courses-modus. White Land 2 is ook te spelen in de Grand Prix-modus.

Midden oktober worden er nog drie andere racebanen toegevoegd. Welke banen dit zijn en wanneer die release precies zal plaatsvinden, wordt later bekendgemaakt