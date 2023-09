Netflix lijkt zich de laatste tijd steeds meer te focussen op anime series, die gebaseerd zijn op games. Zo hebben we recent de eerste trailer mogen zien van Onimusha en ook Castlevania: Nocturne komt steeds dichterbij. Nu voegt nog een bekende serie van Capcom zich aan dat rijtje toe, want het gaat om de Devil May Cry franchise die naar het streamingplatform komt.

De animatie wordt gemaakt door de Zuid-Koreaanse studio Studio Mir. en de eerste trailer is nu verschenen. Deze teaser trailer laat nog maar weinig zien en geeft een korte indruk van hoe Dante eruit gaat zien. Wat het verhaal gaat zijn, is nog niet duidelijk. Ook een releasedatum ontbreekt nog.