Remedy Entertainment zet momenteel vooral Alan Wake II in de schijnwerpers, maar tegelijk wordt er achter de schermen ook nog steeds hard gewerkt aan de Max Payne 1 en 2 remakes. Deze werden vorig jaar aangekondigd, maar veel updates hebben we er sindsdien eigenlijk nog niet over ontvangen.

In een interview met VGC vertelt geestelijk vader Sam Lake wat meer over waarom het project zo lang op zich laat wachten. Het blijkt dat ze beide games eigenlijk in één grote nieuwe game willen gieten die gemoderniseerd is en dat neemt nu eenmaal best veel tijd in beslag.

“It is a significant undertaking in the sense that even if they are old games, just thinking about bringing them up to modern standards and combining them into one, you can see that it’s a big, big project.”