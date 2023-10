Cuphead-ontwikkelaar StudioMDHR heeft een update uitgebracht om het zesjarig jubileum van het spel te vieren. De studio wijdt de update aan Xbox- en pc-spelers en omschrijft het als een liefdesbrief aan de fans. Xbox- en pc-spelers konden Cuphead al in 2017 spelen, terwijl PlayStation-spelers pas drie jaar later de kans kregen om het spel te ervaren en zij worden buitengesloten van deze update.

“When it comes to the kindness and support the Xbox community has shown us all these years – all the way back to the very first teasers and snippets of Cuphead – no amount of thanks feels like enough. We really consider this update just a small token of our immense gratitude, and hope that everyone enjoys it as much as we’ve enjoyed putting it together!”