Vorige week woensdag maakte Sony PlayStation officieel bekend welke games deel uit zullen maken van de line-up ‘gratis’ games voor PlayStation Plus. Gezien we nu in oktober zitten en dit de eerste dinsdag van de maand is, kunnen we melden dat de games nu beschikbaar zijn om te downloaden en spelen.

Mocht je de aankondiging vorige week gemist hebben, hieronder op een rijtje de drie games die bij PlayStation Plus inbegrepen zitten in oktober:

De games zijn tot begin november beschikbaar om te downloaden/claimen, waarna er nieuwe titels aan het aanbod worden toegevoegd waarvoor deze games weer plaats moeten maken. Halverwege deze maand zullen de games voor PlayStation Plus Extra en Premium nog bekendgemaakt worden.

PlayStation Plus nodig? Klik dan hier.