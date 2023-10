Konami werkt met diverse ontwikkelaars aan verschillende Silent Hill-projecten, waaronder Silent Hill: Ascension. Er was buiten het nieuws dat deze titel later dit jaar zou verschijnen nog geen officiële releasedatum bekendgemaakt al liet de Google Play Store al doorschemeren dat het 31 oktober zou zijn.

Kort nadat de releasedatum in de Google Play Store werd aangepast, heeft ontwikkelaar Genvid aangekondigd dat de première inderdaad op 31 oktober zal plaatsvinden. Dit wel met Amerikaanse tijden, waardoor het bij ons in Europa pas in de nacht van 1 november live gaat. Hieronder meer toelichting en beelden van de game.