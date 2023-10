Microsoft is al een lange tijd bezig met de overname van Activision Blizzard en de eerdere deadline werd al naar achteren geschoven (naar 18 oktober). Het lijkt er nu op dat er een einde komt aan het proces dat richting de 2 jaar gaat qua duur, want bronnen van The Verge die bekend zijn met de plannen van Microsoft stellen dat de verwachting is dat de overname op vrijdag 13 oktober rond is.

Dit is echter weer afhankelijk van de Britse CMA, die de overname in eerste instantie afkeurde. De CMA heeft op zijn beurt ook weer een deadline en die verloopt vandaag, dus naar verwachting volgt hun definitieve uitspraak volgende week. Microsoft heeft concessies gedaan om de CMA tevreden te stellen en de voorlopige verwachting is dat de deal nu wel wordt goedgekeurd.

Zodra die goedkeuring binnen is, is Microsoft min of meer klaar en kunnen ze de deal met Activision Blizzard rondmaken. Overigens is het daarmee niet definitief klaar, want in de Verenigde Staten gaat de FTC nog in hoger beroep tegen een eerder positieve uitspraak van de rechter over de deal.