Nadat de rechter de overname van Activision Blizzard in de Verenigde Staten goedkeurde, stelde de Britse CMA zich ietwat anders op tegenover de overname die zij eerder hadden afgekeurd. Ze waren bereid om nogmaals met Microsoft in gesprek te gaan om te kijken of de deal alsnog ook in het Verenigd Koninkrijk goedkeuring zou kunnen krijgen.

Het heeft even geduurd en Microsoft heeft in de tussentijd een deal met Ubisoft gesloten, waardoor ze het streamen van Activision Blizzard titels in het VK aan de Franse uitgever overlaten. Dit om de CMA tevreden te stellen, die bezwaren had omtrent een mogelijk monopolie van Microsoft op cloudgaming.

In een persbericht stelt de CMA nu dat ze erin geloven dat Microsoft de juiste stappen heeft genomen om de initiële bezwaren te adresseren. Het vergeven van de streaming rechten aan Ubisoft zorgt voor een open markt, wat voldoende zou moeten zijn om goedkeuring te krijgen.

De komende twee weken zal de CMA alle aanpassingen gaan evalueren en dan een definitieve beslissing nemen. Met deze verklaring geeft de CMA wel het signaal af dat de overname voorlopig is goedgekeurd, dus naar alle waarschijnlijkheid krijgen we op de geplande ‘uitslagdatum’ van 6 oktober definitief uitsluitsel.