Nacon kondigde onlangs de Revolution 5 Pro controller aan en met de release later deze maand is er nu een nieuwe trailer uitgebracht. Deze trailer gaat in vogelvlucht langs alle features die de controller in huis heeft.

Dat zijn er aardig wat en duidelijk is dat Nacon met deze controller de concurrentie aan wil gaan met de DualSense Edge van Sony. Wat de beste optie is moet nog blijken, maar de Revolution 5 Pro heeft wel het voordeel net ietsje gunstiger geprijsd te zijn.

De controller van Nacon kost € 229,90 tegenover de € 239,99 van de DualSense Edge. De Nacon Revolution 5 Pro is later deze maand verkrijgbaar.