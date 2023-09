Nacon is naast uitgever ook producent van hardware voor onder andere de PlayStation. In de afgelopen jaren hebben ze meerdere pro-controllers uitgebracht en nu hebben ze een nieuw model aangekondigd: de Revolution 5 Pro. Deze controller zal in oktober verschijnen en heeft een officiële licentie.

Dit nieuwe (optioneel draadloze) model is tot stand gekomen op basis van de ervaring die Nacon inmiddels heeft, alsook veelvuldig overleg met gamers, professionele gamers en feedback. Eén van de nieuwe features is de zogeheten Hall Effect-technologie die zorgt voor een grotere nauwkeurigheid van de pookjes. Ook moet het een oplossing tegen stick drift zijn.

De controller kent verder een asymmetrisch design, waarmee het afwijkt van het standaard ontwerp van de DualSense controller en het betreft hier een modulair model. Dit wil zeggen dat componenten aan te passen zijn, zoals het type pookjes, gewichten en meer. Het pakket zal een adviesprijs van € 229,90 kennen en de controller is te gebruiken op de PlayStation 4, PlayStation 5 en pc.