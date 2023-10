Ben je door Persona 5 geïnteresseerd geraakt in de franchise, dan heeft SEGA nu een mooie manier om meerdere delen in één bundel te kopen. The Persona Collection is namelijk beschikbaar gesteld voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series XS en pc.

The Persona Collection bevat Persona 3 Portable, Persona 4 Golden en Persona 5 Royal. De prijs van deze bundel is € 89,99. Deze titels maken ook meteen deel uit van het Xbox Game Pass-abonnement.

De PlayStation-versie van The Persona Collection vind je hier en de Xbox-versie hier. Pc-gamers kunnen de bundel hier vinden.