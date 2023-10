Er zijn al verschillende trailers getoond van Flashback 2, maar over het verhaal zelf is nog niet heel veel bekendgemaakt. Nu is er een nieuwe video verschenen die dat wel doet en die kan je onder dit bericht checken.

De beslissing om een vervolg op een game te maken wordt meestal genomen wanneer het eerste deel nog niet zo lang in de winkels ligt en succesvol is. Af en toe wordt deze beslissing pas veel later genomen, zoals het geval is bij Flashback 2. Het origineel kwam namelijk uit in 1992 en het tweede deel zal volgende week in de winkels liggen, maar liefst 21 jaar later dus.