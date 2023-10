Microsoft kondigde laatst aan dat ze wat wijzigingen zouden doorvoeren met betrekking tot captures van games die op het Xbox netwerk worden opgeslagen. De content die niet apart als back-up wordt opgeslagen blijft voor 90 dagen beschikbaar. Na deze periode zal de content automatisch verwijderd worden en nu is bekendgemaakt dat dit vanaf januari 2024 effectief ingaat.

Dit werd aan gamers op de Xbox gecommuniceerd middels het onderstaande bericht:

“Due to a new policy starting October 1st, 2023, existing and new captures on the Xbox Network will be automatically deleted after 90 days. The first deletions will start in January 2024. To back up your game captures before they’re gone, select Get Started below. To learn more about how to back up your game captures, select Learn More below.”