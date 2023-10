In onze preview van Kona II: Brume heb je al kunnen lezen dat het er naar uitziet dat deze game goed in de smaak zal vallen. We wisten alleen nog niet wanneer we dat daadwerkelijk kunnen ondervinden. Nu zijn we daar van op de hoogte gesteld, eindelijk, gezien onze preview alweer van meer dan een jaar terug is.

Ravenscourt en Parabole hebben een nieuwe trailer van Kona II: Brume vrijgegeven en hierin is de releasedatum van de survival-game bekendgemaakt. De opvolger van Kona zal op 18 oktober 2023 uitkomen voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc. De nieuwe video kan je hieronder bekijken.