Sker Ritual is vooralsnog alleen op de pc te spelen, maar binnenkort kunnen ook console-eigenaren met de survival titel aan de slag. Een nieuwe video laat je weten wat het verhaal achter dit spel is. Deze video check je onderaan dit bericht.

Sker Ritual is een spin-off van Maid of Sker. Het grote verschil is dat je in plaats van moet verschuilen voor vijanden er nu volop op actie wordt aangestuurd. Je kan dit alleen doen of met maximaal drie andere spelers.