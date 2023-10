Sony is niet vies van patenten aanvragen op nieuwe concepten en geregeld komen daar interessante dingen uit naar voren. GameRant is een nieuw patent opgevallen, dat omschrijft dat een eventuele toekomstige PlayStation 5 controller de optie biedt om draadloze earbuds op te laden.

Met de komst van de nieuwe earbuds voor de PlayStation zoals eerder dit jaar aangekondigd, bestaat er een mogelijkheid dat Sony dit ooit realiseert. Afgaande op het concept is het touchpad verwijderbaar, waaronder dan een ruimte zit om de earbuds in te doen. Ook best handig om ze in op te bergen als je klaar bent met gamen.

Of het er ooit van komt is afwachten, gezien Sony vaak zat patenten aanvraagt waar we vervolgens nooit meer iets over horen. Maar stel, zo’n controller komt uit en je speelt met earbuds, is het dan iets wat je zou interesseren voor aanschaf?