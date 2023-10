Jan en alleman vermaakt zich al jaren met de Nintendo Switch, PlayStation 5 of Xbox Series X|S, maar dat betekent niet dat oudere consoles niet meer verkocht worden, zoals een willekeurige Amerikaan onlangs heeft bewezen. Circana-analist Mat Piscatella deelde het leuke en verrassende nieuws dat er vorige maand voor het eerst sinds mei 2022 een gloednieuwe, nog steeds in de fabrieksverpakking, Nintendo Wii U is verkocht.

Dat is niet het enige wat Piscatella te melden had: volgens de analist werd een ander relatief onpopulair platform, de PS Vita, voor het laatst verkocht in november 2021. Overigens is het zelfs niet zo vreemd dat er juist nu een nieuwe Wii U is verkocht. Eerder deze maand kondigde Nintendo aan dat het de online services voor de Wii U en Nintendo 3DS in april 2024 offline zou halen. Mogelijk is deze gamer dus van plan om nog enkele games aan te schaffen die alleen via de eShop verkrijgbaar zijn.