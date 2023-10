We lijken tijdens deze generatie vooral meer bezig te zijn met schrijven over overnames dan over games en het einde is overigens nog niet in zicht. Microsoft heeft onlangs de overname van Activision Blizzard afgerond en daar was het astronomische bedrag van bijna 70 miljard dollar mee gemoeid. Sony was één van de partijen die zich stevig heeft verzet, maar moet zich dus nu gewonnen geven.

Volgens analisten, waaronder consultant Dr. Serkan Toto van Kantan Games, voelt Sony nu de druk om zelf een grote overname te doen en hij verwacht dat het Japanse bedrijf in de toekomst opnieuw zal investeren, waaronder in een grote partij die de balans weer terug moet brengen.

“Sony surely is under pressure to react, even after their Bungie acquisition, I expect further investments and acquisitions for PlayStation, including a large one that would move the needle for them in a meaningful way.”

De laatste grote overname van Sony was Bungie, waarvoor het 3,6 miljard dollar neerlegde en het daarmee met afstand de grootste investering ooit was in de gamingtak van Sony. Met de overname van Activision begint de hoeveelheid significante partijen wel te slinken. Zo zijn onder meer EA, Ubisoft, Square Enix en Take-Two Interactive (grotendeels) onafhankelijk en laatstgenoemde lijkt eigenlijk al te groot voor Sony om daar serieus naar te kijken. Capcom is ook nog een grote club, maar die gaf al te kennen een overname niet te zien zitten.