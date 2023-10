Eind deze maand kun je aan de slag met Alan Wake II. Als je het eerste deel niet hebt gespeeld of vergeten bent wat er in die game gebeurde, kun je nu je kennis bijspijkeren over de avonturen in de eerste Alan Wake.

Het overzicht van het eerste deel wordt niet via een video getoond, maar op een aparte manier: namelijk een speelbare samenvatting in Fortnite. Hiermee kun je in 20 minuten te weten komen wat er voorafging aan Alan Wake II. Om dit te spelen, moet je de volgende ‘Island Code’ invoeren: 3426-5561-3374.

Er is ook nog een trailer van de speelbare samenvatting van Alan Wake in Fortnite beschikbaar gesteld en die check je hieronder.