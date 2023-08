Remedy Entertainment heeft wat slecht nieuws voor de gamers die uitkijken naar Alan Wake 2. De game zou in eerste instantie op 17 oktober verschijnen, maar die datum is niet langer aan de orde. De titel is namelijk met 10 dagen uitgesteld naar 27 oktober, het valt dus gelukkig mee.

De reden voor het uitstel heeft niet zozeer met de ontwikkeling te maken, maar meer met de drukke releasemaand. In oktober komen namelijk nogal wat games uit en om iedereen genoeg tijd te geven van alle nieuwe games te genieten, is het beter om Alan Wake 2 een tiental dagen op te schuiven.

“October is an amazing month for game launches and we hope this date shift gives more space for everyone to enjoy their favorite games. We can’t wait to show you what everyone’s favorite novelist is up to in the Dark Place [at Gamescom 2023] next week. Thanks for your patience!”