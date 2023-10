Eind vorige maand kreeg F-Zero 99 vijf extra parcoursen. Vandaag ontvangt de Nintendo Switch Online-exclusive opnieuw nieuwe content.

Nintendo of America laat in een X-post weten dat dankzij de nieuwe update je in de Grand Prix-modus in de ‘King League’ kunt gaan racen. Deze modus bevat drie extra racebanen, waaronder Fire Field. Dit zullen de laatste nieuwe parcoursen zijn die aan F-Zero 99 worden toegevoegd.

Hoewel dit de laatste nieuwe racebanen zijn, zal het spel nog steeds toekomstige updates ontvangen. Wat je hiervan kunt verwachten, is op dit moment echter nog niet bekend.