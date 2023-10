Sony onthulde recent de PlayStation 5 Slim en het is de bedoeling dat de console nog dit najaar in de Verenigde Staten uitkomt. Na die release zal Sony de console gefaseerd verder over de wereld beschikbaar stellen, maar pas nadat de oude voorraad op is. Een specifieke releasedatum voor Europa is er daardoor dus nog niet.

Wat betreft de release in de Verenigde Staten, via de bekende en betrouwbare leaker billbil-kun staat het gepland voor 8 november. De console komt daar dan uit gebundeld met Marvel’s Spider-Man 2. Op 10 november verschijnt de console vervolgens stand-alone, zo valt te lezen in het artikel van de leaker op Deallabs.

Verder hebben sommige Japanse retailers de pre-order geopend, waaronder Amazon. Hier staat eveneens dat de console op 10 november verschijnt, maar dan in Japan. Met andere woorden: een release in november lijkt zeer aannemelijk.

Daar komt nog bij dat Insider Gaming de datum van 10 november heeft kunnen verifiëren met eigen bronnen. Zodra de Europese releasedatum bekend wordt gemaakt lees je het hier op PlaySense.