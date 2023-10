Vrij recent kwam de Japanse afdeling van Sony PlayStation op de proppen met een nieuwe commercial waarin de toekomstige line-up werd getoond. We gaan langzaam maar zeker richting de feestdagen en daarom blijft ook Microsoft niet achter. Ook zij hebben een nieuwe commercial in elkaar gestoken met de titel ‘Wake up and Dream’.

Hierin worden eveneens een aantal recente en nieuwe games getoond, waar we allemaal ongetwijfeld echt in zouden willen zitten. Het gaat hier om Starfield, Senua’s Saga: Hellblade 2, Forza Motorsport en Cyberpunk 2077. Het geheel is mooi in elkaar gestoken en de muziek wordt verzorgd door de band Sun Lux.