In juni dit jaar dook er een vacature op bij EA Motive waarin vermeld stond dat hun nieuwe Iron Man-game niet gemaakt zou worden met de Frostbite Engine – zoals bij veel andere games van EA wel het geval is – maar met de Unreal Engine 5. Dit is nu officieel bevestigd door de ontwikkelaar.

General manager Patrick Klaus heeft op de website van EA Motive de laatste ontwikkelingen omtrent de studio besproken, waarbij ook de Iron Man-titel ter sprake kwam. Het spel is nog in de pre-productiefase, dus het team werkt nog steeds aan zaken als het verhaal en de designrichting.

Een ingewikkelde duiding van eigenlijk een simpel gegeven: de game laat nog wel even op zich wachten. Het spel zal dus worden ontwikkeld met de Unreal Engine 5. Volgens Klaus is dit de beste manier om de ideeën van de ontwikkelaar tot leven te brengen en iets bijzonders te creëren.

“We’re still early in pre-production and taking our time to make sure we set the best possible foundation for development. But already, we’re finding so many opportunities to explore story, design and gameplay with Iron Man, and it’s exciting to see the fantasy start coming alive. Meanwhile, we’ve chosen Unreal Engine 5 as our game engine, in order to empower the dev team to work their magic and create something really special.”