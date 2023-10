Microsoft is actief bezig met het promoten van de Xbox nu het jaar ten einde loopt. Gisteren werd de nieuwste commercial voor de aankomende feestdagen onthuld en nu wordt ook ‘The Sphere’ – die in Las Vegas staat – gebruikt om Xbox te promoten.

Zoals de naam al aangeeft, is The Sphere een rond gebouw en daar worden onder andere concerten in gehouden. De hele buitenkant fungeert als een gigantisch LED-scherm en Microsoft heeft er nu reclame voor Xbox op geplaatst. Dit levert prachtige beelden op die je hieronder kunt bekijken.

Een dag later dacht Sony: dat kunnen wij ook. Ze hebben namelijk ook een commercial geprojecteerd op The Sphere, dit in teken van Spider-Man. Check het hieronder.