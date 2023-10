Kuifje – beter bekend als TinTin buiten de Benelux – is een geliefd personage dat de afgelopen jaren meerdere keren in nieuwe media vormen verscheen. Niet alleen werd er een animatiefilm gemaakt: het avontuur van deze jonge reporter ging ook verder in games. De aankomende TinTin-game verschijnt op 7 november, maar tot op heden hebben we nog niet veel gameplay gezien.

In deze nieuwe trailer is dat gelukkig wel duidelijk te vinden en zien we TinTin op jonge leeftijd op avontuur gaan. Als 15-jarige zal hij voor allerlei problemen komen te staan in de vorm van vijanden, puzzels en obstakels. Benieuwd hoe hij zich samen met trouwe viervoeter Bobby hieruit weet te redden? Beijk dan zeker even deze trailer.