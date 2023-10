Het is al enige tijd geleden dat Bus Simulator 21 in de schappen verscheen en de game doet het goed. Dusdanig goed dat er nog steeds toekomstplannen zijn, waaronder een uitbreiding die eerder al werd aangekondigd. Deze tram uitbreiding was nog niet voorzien van een releasedatum, maar daar is inmiddels verandering in gekomen.

De Tram Extension zal namelijk op 14 november verschijnen. In deze uitbreiding mag je twee bestuurbare trams verwachten die voorzien zijn van gedetailleerde en interactieve cockpits. Daarnaast bevat de uitbreiding een tramdienst management systeem, waarmee je niet alleen tramlijnen kunt maken, maar ook moet coördineren samen met de al bestaande buslijnen.

Verder krijgen Bus Simulator spelers die deze uitbreiding – of de Season Pass – kopen nog een leuk cadeautje. Volgend jaar kunnen zij namelijk geheel kosteloos een standalone game downloaden, genaamd Tram Simulator Urban Transit. Een exacte releasedatum daarvoor ontbreekt nog.