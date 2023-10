Het is nu ongeveer twee jaar geleden dat Honor of Kings: World, een nieuwe open wereld actie-RPG, werd aangekondigd en sindsdien hebben we eigenlijk weinig over deze game gehoord. Een jaar na de aankondiging kregen we wel wat nieuwe gameplay te zien en nu (nóg een jaar later) herhaalt ontwikkelaar TiMi Studio Group dat kunstje en dropt nog wat gameplay op ons.

Deze nieuwe trailer is ongeveer zes minuten lang en toont heel wat (combat) gameplay. Wat we jammer genoeg niet te zien krijgen, is een releasedatum en de beschikbare platformen. Zullen we daarvoor nog een jaar moeten wachten? Bekijk de video waarvan sprake hieronder.