Ontwikkelaar TiMi Studio Group en uitgever Tencent Games hebben een erg interessante nieuwe titel aangekondigd. Maak kennis met Honor of Kings: World, een openwereldgame die gebaseerd is op de populaire mobiele game Honor of Kings.

Honor of Kings: World wordt een actie-RPG waarin je een erg uitgestrekte wereld vol monsters kan ontdekken. Hierbij wordt beroep gedaan op de Chinese cultuur, die tot leven wordt gebracht dankzij de schrijver Liu Cixin. De game is momenteel in ontwikkeling voor verschillende platformen, maar welke dit zijn, is momenteel nog niet bekend. Een releasedatum is momenteel ook nog niet bekendgemaakt.

Bekijk hieronder de aankondigingstrailer.