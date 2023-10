Jaren geleden toen Super Smash Bros. Ultimate werd onthuld sprong elke Nintendo-fan een gat in de lucht. Alle karakters die we kennen uit de franchise, stuk voor stuk, zaten sowieso al in Super Smash Bros. Ultimate. En dan hebben we het nog niet over alle andere figuren die nieuw inbegrepen waren of later via DLC werden toegevoegd. Het is absoluut de ultieme Smash Bros.-game geworden.

Daarom vraagt Masahiro Sakurai, de geestelijk vader van de Smash Bros.-serie, zich hardop af of het nog wel beter kan. De man geeft toe dat hij vaker voor uitdagingen heeft gestaan, maar met Ultimate heeft hij het zichzelf wel héél moeilijk gemaakt. Daarentegen zou het hem ook niks verbazen als hij op den duur toch weer inspiratie krijgt en met een nieuwe Smash Bros. toch weer de verwachtingen weet waar te maken. Zeg nooit ‘nooit’.

“As for what comes next for the Smash Bros. series, even I’m not sure. I feel we truly succeeded in making people happy with this game, but now that Smash Bros. has grown to be monstrous in size, I’d say it’s difficult to imagine an increase of this magnitude happening again. Every time, we managed to make a game that I had previously thought impossible, so I can’t say for certain there won’t be another, but I do think it would be difficult to push it any further than we have. Smash Bros. is a massive, important title for Nintendo, so it’s fair to assume there will be another one at some point, but it’s going to take some work to figure out exactly how to make that happen. For my part, I’d like to keep working with Nintendo however I’m able.”