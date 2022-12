Hoewel het laatste DLC-personage voor Super Smash Bros. Ultimate al geruime tijd beschikbaar is, zijn de respectievelijke amiibo’s er nog niet allemaal. De volgende set bestaat uit Sephiroth van Final Fantasy VII en Kazuya Mishima van de Tekken-franchise. Dat ze er nog aan zouden komen was bekend, alleen wanneer was de vraag.

Op 13 januari aanstaande zullen ze in de winkelschappen liggen. Dit maakte Nintendo bekend via Twitter. Later in 2023 zullen Pyra en Mythra nog volgen. Dan blijft alleen Sora nog over, maar wanneer die zijn eigen amiibo krijgt blijft voor nu een mysterie. Voor het gemak hebben we twee duidelijke afbeeldingen van Sephiroth en Kazuya bijgevoegd.