Momenteel genieten we nog met volle teugen van het meesterwerk genaamd Alan Wake II, echter wordt er ook alweer naar de toekomst gekeken. Ontwikkelaar Remedy Entertainment is druk met meerdere projecten tegelijkertijd in de weer – waaronder Control 2 – en als het aan creative director Sam Lake ligt – het gezicht van Max Payne – zijn er ook nieuwe werelden om te verkennen.

In een interview met GQ Magazine komt onder meer aan bod dat Lake blijkbaar een ‘gestoorde, erg dure, donkere gothic fantasygame’ heeft geschreven. Van zijn pensioen is voorlopig nog geen sprake, want daarvoor heeft hij ’te veel plezier’ in zijn werk. Het is natuurlijk de vraag of die game er ooit gaat komen, echter lijkt Remedy wel steeds meer de erkenning te krijgen die het verdient.