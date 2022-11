Remedy Entertainment bracht ons in 2019 het bijzondere avontuur Control en hoewel de ontwikkelaar druk bezig is met Alan Wake 2, de remakes van Max Payne en nog wat andere projecten, gaan ze ook nog aan de slag met Control 2.

Via een persbericht laat de ontwikkelaar weten dat ze een deal hebben gesloten met uitgever 505 Games voor Control 2. Beide partijen zullen samenwerken op zowel het ontwikkel- als uitgeefvlak. Het budget voor Control 2 ligt op 50 miljoen euro, waarbij Remedy eigenaar van het IP blijft.

Control 2 is in ontwikkeling voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc en zal hiervoor de in-house Northlight engine gebruiken. Wanneer Control 2 precies moet verschijnen is nog niet bekendgemaakt.