Remedy Entertainment is druk bezig deze dagen. De studio sleutelt niet alleen vlijtig aan Alan Wake 2 – een titel die nog dit jaar zou moeten uitkomen – maar heeft ook meerdere games in de pijplijn staan. CEO Tero Virtala liet in een recent inkomstenrapport immers optekenen welke projecten zich reeds in het proof-of-concept stadium bevinden.

Het gaat om enkele interessante titels, die meteen herkenbaar zullen zijn. De remakes van Max Payne en Max Payne 2 bijvoorbeeld, die Remedy in samenwerking met Rockstar Games produceert. Control 2 mag uiteraard ook niet ontbreken, net als diens multiplayer spin-off Codename Condor. Alles verloopt momenteel dus prima ten huize Remedy.