In het kader van verrassingen was Remedy Entertainments Sam Lake vannacht ook bij de show van Geoff Keighley. 11 jaar na de release van Alan Wake heeft de Finse studio Alan Wake II onthuld.

De onderstaande teaser zet meteen de toon en Sam Lake kon tevens vertellen dat Alan Wake II de eerste survival-horror titel van de studio zal zijn. De game moet in 2023 verschijnen en aankomende zomer – waarschijnlijk tijdens E3 – krijgen we meer te zien en/of te horen over Remedy’s nieuwste titel.