Later deze maand zal de PlayStation 5 Slim officieel moeten verschijnen, al is de definitieve releasedatum tot op heden niet door Sony gecommuniceerd. Als de geruchten kloppen zal de Call of Duty bundel op 8 november verschijnen en op 10 november is de console zonder game beschikbaar.

Toch duiken er af en toe al foto’s op van de console die in het wild gespot wordt en nu is er ook iemand die de console reeds in huis heeft. Dit levert nieuwe foto’s op (via @HazzadorGamin) en die geven een goed beeld van wat de verschillen zijn tegenover het oorspronkelijke model. De console is natuurlijk kleiner en nu zien we ook goed hoeveel kleiner.