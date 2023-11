Recent lanceerde Sony de Sony Pictures Core applicatie op de PlayStation 4 en 5, wat een streamingdienst is voor alle films van Sony Pictures. Toen gaf Sony al aan dat er bepaalde voordelen zouden komen voor hogere tiers van PlayStation Plus, maar in de tussentijd is er een kortingsactie gelanceerd.

Via het PlayStation Blog laat Sony weten dat alle PlayStation Plus abonnees in de maand november 15% korting krijgen op alle content die te koop of te huur is via de applicatie. Dus mocht je nog een film willen checken, dan profiteer je nu van een scherpere prijs.