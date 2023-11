De PlayStation 5 Slim is dezelfde console als de oorspronkelijke PlayStation 5, maar dan op alle vlakken ietsje kleiner en de console komt natuurlijk met een verwijderbare disc drive. Hoewel de officiële releasedatum nog altijd wat onduidelijk is, is de console al in het wild gespot.

Na eerder wat foto’s te hebben kunnen delen, zijn er nu ook teardown video’s verschenen. Deze video’s check je natuurlijk hieronder en daarin zie je dat de console inderdaad kleiner is, maar ook weer niet enorm veel kleiner. Verder is de nieuwe console wat lichter, maar dat is logisch.

Beide video’s zijn behoorlijk interessant, omdat we nieuwe details leren en omdat we een kijkje onder de motorkap krijgen.