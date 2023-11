Ubisoft werkt aan meerdere Assassin’s Creed-games en één daarvan is Assassin’s Creed: Codename Red, die zich in Azië afspeelt. Hoewel Ubisoft details nog bekend moet maken, blijven er met enige regelmaat nieuwe geruchten opduiken. Zo ook nu, ditmaal aangaande de Assassin(s) waarmee je speelt.

De eerste Assassin heet Yasuke en is gebaseerd op de echt bestaande, gelijknamige samoerai met Afrikaanse roots. Indien dit klopt, dan is dat de eerste keer dat Ubisoft kiest voor een Assassin die ook – zonder die rol – echt bestaan heeft. Het oorspronkelijke verhaal van Yasuke is echter herschreven zodat het goed bij de game past.

Recent lekte een afbeelding van een personage uit de game, waarvan gedacht werd dat het de vrouwelijke protagonist van de game is. Dit blijkt ook te kloppen, zo meldt Insider Gaming. Het betreft hier Naoe Fujibayashi, de dochter van de legendarische Fijubayashi Nagato. Zij gaat op een wraaktocht na de dood van haar vader.

Over Yasuke leren we in het bericht dat hij een slaaf was op een slavenschip dat werd aangevallen. Hij bleef als enige overlevende over en werd gered, waarna hij naar Japan werd gebracht. Hier leert hij de weg van de samoerai, wat hem tot een gevreesd strijder maakt.

In beide gevallen begint het verhaal dus met een tragedie, wat ze langzaam maar zeker vormt tot onder andere een Assassin. De twee personages zullen in de game felle tegenstanders zijn, maar later de handen ineenslaan om een verenigd Japan te laten ontstaan.

Andere historische personages die voorbij zullen komen in de game zijn: Fujibayashi Nagato (Naoe’s vader), Oda Nobunaga, Akechi Mitsuhide, Hattori Hanzo (terugkerend personage), Toyotomi Hideyoshi, Kōdai-in (Hideyoshi’s vrouw), Oichi, Ashikaga Yoshiaki en Akechi Kagemitsu.