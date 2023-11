Sony maakt elke maand bekend welke games het vaakst werden gedownload uit de PlayStation Store een maand eerder. Zo ook nu aangaande oktober en het mag geen verrassing zijn dat Marvel’s Spider-Man 2 aan kop is geëindigd. Alan Wake II doet het ook niet onaardig, zeker gezien die game pas eind oktober uitkwam.

Verder zien we qua nieuwe releases nog Assassin’s Creed: Mirage, Lords of the Fallen en EA Sports UFC 5 terugkomen in de top 10. Hieronder verschillende overzichten van de games die het vaakst voor allerlei platformen werden binnengehaald vorige maand.

PS5

Marvel’s Spider-Man 2 EA Sports FC 24 Assassin’s Creed: Mirage Grand Theft Auto V Alan Wake II EA Sports UFC 5 Lords of the Fallen Baldur’s Gate 3 Cyberpunk 2077 Tom Clancy’s Rainbow Six Siege NBA 2K24 The Crew Motorfest F1 23 Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1 Hogwarts Legacy Among Us NHL 24 Star Wars Jedi: Survivor Lies of P Elden Ring

PS4

EA SPORTS FC 24 Minecraft Red Dead Redemption 2 Assassin’s Creed: Mirage Grand Theft Auto V Need for Speed: Heat Need for Speed: Payback The Forest Batman: Arkham Knight CarX Drift Racing Online A Way Out Hogwarts Legacy Riders Republic Gang Beasts Outlast Star Wars Battlefront II F1 23 Dead Island Definitive Edition Outlast 2 Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint

PS VR2

The Dark Pictures: Switchback VR The Dark Pictures: Switchback VR Beat Saber Propagation: Paradise Hotel Propagation: Paradise Hotel Pavlov Pavlov Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord The 7th Guest VR The 7th Guest VR Hubris Crossfire: Sierra Squad Crossfire: Sierra Squad Moss: Book II Angry Birds VR: Isle of Pigs Hubris Red Matter

PS VR

The Walking Dead Onslaught SUPERHOT VR Job Simulator Batman: Arkham VR Beat Saber Creed: Rise to Glory Goalkeeper VR Challenge Sniper Elite VR ASTRO BOT: Rescue Mission Swordsman VR

Free-to-play (PS5 + PS4)