Nog niet zo lang geleden lekten er wat details over Assassin’s Creed: Codename Red. Toen leerden we dat de personages Yasuke en Naoe Fujibayashi als hoofdpersonen zullen optreden in de game. Zo is Yasuke bijvoorbeeld een historisch figuur dat Afrikaanse roots heeft, maar later een samoerai wordt. Naast deze details is er nu nog meer info gelekt.

Deze details gaan meer in op de gameplay van Assassin’s Creed: Codename Red. Zo zouden er minder map markeringen aanwezig zijn om zo het verkennen te stimuleren. Sinds Assassin’s Creed: Origins kan je deze optie al uitzetten, maar het lijkt er meer op dat Ubisoft dit nu als permanente feature wil implementeren.

Daarnaast zal de omvang van de speelwereld groter zijn dan Assassin’s Creed: Valhalla, maar wel kleiner dan Odysse. Dit is uiteraard nog steeds een flink gebied en de kans is groot dat we een groot deel van Japan hierin terug gaan zien. Een interessante keuze, aangezien Ubisoft eerder met Mirage koos voor één, grote stad als locatie voor de game.

Ook een aantal gameplay mechanics zouden al gelekt zijn. Zo zal er onder andere een grijphaak als tool aanwezig zijn en er zullen verschillende houdingen kunnen worden aangenomen, waaronder kunnen tijgeren en gehurkt door gras lopen. De features zijn als volgt:

Grapple hook tools (like Sekiro and Ghost of Tsushima)

Different stances, with the ability to go prone and crawl through grass

Better stealth, with the player being able to make use of darkness and create dark spots to hide in the shadows

NPCs can defend themselves a lot better than ever before

There will be a feature that will allow the player to ‘recruit’ certain enemies to function as spies

Naoi (the female protagonist) will wield kunai, shuriken, smoke bombs, and bells, likely suggesting she’ll be a much more agile, stealthier character than Yasuke, who historically is reported as being strong – even being adept at sumo wrestling

Tot slot zou Ubisoft ook flink geïnvesteerd hebben in het visuele aspect van de game, waardoor het grafisch een flinke verbetering zou moeten zijn. Een flinke lijst aan details dus, maar voorlopig is het even afwachten of dit allemaal correct is. Desalniettemin begint Assassin’s Creed: Codename Red als een best unieke game in de serie te klinken.