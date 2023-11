In augustus werd bekendgemaakt dat Turok 3: Shadow of Oblivion Remastered op 14 november zou verschijnen. Normaliter nog een paar dagen geduld, maar je zult dit iets langer moeten opbrengen. De game is namelijk met ruim 2 weken uitgesteld, zo laat ontwikkelaar Nightdive Studios weten.

De nieuwe releasedatum is nu vastgezet op 30 november, dus het uitstel valt mee. Wat de reden voor het uitstel is, is niet helemaal duidelijk. Wellicht heeft de ontwikkelaar iets meer tijd nodig om de laatste puntjes op de i te zetten.

De game verschijnt nu dus op 30 november en dat voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Hieronder wat algemene kenmerken en natuurlijk een trailer.