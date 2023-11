Waar we doorgaans wel een redelijk goed beeld hebben van wat Sony gepland heeft staan voor een langere tijd vooruit, is dat voor 2024 toch ietwat troebel. De veronderstelling is dat Marvel’s Wolverine volgend jaar uitkomt en natuurlijk hebben we Rise of the Ronin nog op het programma staan. Daarnaast zou er mogelijk een stand-alone uitbreiding voor God of War: Ragnarök kunnen verschijnen, al is niet duidelijk of de geruchten kloppen.

Voor de rest is het vooral afwachten en het ziet er ook niet naar uit dat we veel live service games mogen verwachten volgend jaar, gezien Sony recent al een hele rits heeft uitgesteld en het onduidelijk is om welke games het precies gaat. Reden voor zorgen is het (nog) niet, maar het is voor Sony PlayStation begrippen toch wat vaagjes allemaal. De vraag is bijvoorbeeld of we nog meer singleplayer games mogen verwachten.

Insider en ontwikkelaar shinobi602 stelt op ResetEra dat Sony voor 2024 meer singleplayer games in de pijplijn heeft dan Rise of the Ronin en Death Stranding 2 (die door een ander genoemd wordt), wat op zichzelf weer opmerkelijk is gezien de game van Kojima Productions geen releasedatum heeft en hij het niet ontkracht. Of die andere games ook daadwerkelijk in 2024 uitkomen is dan weer een kwestie van of het daadwerkelijk gaat lukken qua ontwikkeling, maar klaarblijkelijk heeft Sony nog wat achter de hand.