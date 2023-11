Jaarlijks is het altijd weer uitkijken naar de feestdagen om lekker even te ontspannen. Voor het zover is moeten er natuurlijk inkopen gedaan worden en dan is Black Friday natuurlijk het perfecte moment. Een Amerikaans fenomeen dat al jaren ook in Europa garant staat voor interessante aanbiedingen en mooie kortingen.

Het is nog even afwachten wat de verschillende retailers gaan doen, maar Sony PlayStation heeft alvast een tipje van de sluier opgelicht. Het belangrijkste om te weten is dat de Black Friday deals op 17 november live gaan en beschikbaar blijven tot 27 november.

Sony zal op verschillende platformen korting geven en dat gaat dan om games, extra content, merchandise, abonnementen, hardware en accessoires. Waar het kort op neerkomt: blijf de volgende platformen in de gaten houden:

PlayStation Store

PlayStation Direct

PlayStation Gear Store

Qua hardware mogen we aanbiedingen verwachten rondom PlayStation 5 consoles, maar ook controllers, console covers en meer. Qua games zullen er veel titels in de aanbieding gaan, waaronder Sony games die voor de pc verkrijgbaar zijn.

Verder loont het om even te wachten met het verlengen/afsluiten van je PlayStation Plus abonnement, want abonnementen gaan ook in de aanbieding waarbij de korting kan oplopen tot 25/30%. Tot slot zal merchandise in de PlayStation Gear Store met 20% korting aangeschaft kunnen worden.

Bestellingen vanaf 24 tot 27 november van boven de € 75,- profiteren bovendien van gratis verzending en een goodie in de vorm van de PlayStation Heritage Katakana Hat.