In de afgelopen jaren lijkt Hollywood het eindelijk onder de knie te hebben gekregen. Films gebaseerd op videogames weten eindelijk een groot publiek te imponeren. Denk aan recente successen zoals The Super Mario Bros. Movie, Sonic the Hedgehog en Five Nights at Freddy’s, maar ook aan mogelijk toekomstige kaskrakers zoals de The Legend of Zelda live-action film. Eén franchise waar je voorlopig nog geen film van mag verwachten, is Grand Theft Auto.

Tijdens het Q&A-gedeelte van de presentatie waarin de kwartaalresultaten werden gedeeld van het moederbedrijf van Rockstar, Take-Two Interactive, kreeg CEO Strauss Zelnick een vraag over een eventuele GTA-film. Zelnick gaf echter aan dat het maken van een film op zich veel riskanter is dan het ontwikkelen van een game. Volgens de CEO is de kans op succes en het uiteindelijke rendement op de investering lager dan die van videogames.

“Films and television are very difficult businesses, I’ve been in them successfully. They’re super challenging. They’re not what we do. We’d much prefer the risk/reward profile of the business we’re in.”

Zelnick voegt daaraan toe dat, hoewel de voordelen van een succesvolle GTA-film niet nihil zijn, de negatieve effecten van een onsuccesvolle film mogelijk te veel schade kunnen toebrengen aan het GTA IP.