Sony besloot vorige week om de PlayStation integratie met X – het voormalige Twitter – te laten vallen. Ook Microsoft maakte het delen van content naar het social media platform niet meer mogelijk, wat naar alle waarschijnlijkheid te maken heeft met de verhoogde prijzen van de X API, die eerder dit jaar door het platform werden doorgevoerd.

De functionaliteit wordt in ieder geval gemist en de flamboyante topman Elon Musk liet eerder al weten dat hij er persoonlijk naar ging kijken en nu heeft ook het ontwikkelaarsaccount van het platform gereageerd. Zij geven aan dat het hier ging om een legacy integratie en dat ze contact met Sony hebben opgenomen om nieuwe integraties te bespreken.

Eén van de zaken die zijn besproken, is de mogelijkheid om te livestreamen naar het sociale media platform en men zegt dat we later meer nieuws mogen verwachten.