Sony PlayStation doet ook dit jaar weer mee met een mooie Black Friday sale en eerder lieten ze al doorschemeren wat ze zoal van plan zijn. Zo krijg je korting op PlayStation Plus abonnementen en upgrades. Daarnaast zouden er games en merchandise in de aanbieding gaan.

De sales op de verschillende verkoopplatformen zijn begonnen en we zetten hier even de belangrijkste details op een rijtje.

PlayStation Store – Meer dan 1.000 games en extra content zijn afgeprijsd, waarbij de korting op kan lopen tot maar liefst 70%.

PlayStation Gear Store – Allerlei merchandise is verkrijgbaar met een maximale korting van 20%. Bestel je tussen 24 en 27 november, dan krijg je bij bestellingen vanaf € 75,- een goodie en gratis verzending.

PlayStation Direct – Diverse accessoires voor de PlayStation 5 zijn afgeprijsd, alsook console bundels.

Voor de Black Friday sale in de PlayStation Store kan je hier terecht. Voor de sale in de PlayStation Gear Store hier en voor PlayStation Direct dien je even hier te klikken. Mocht je PlayStation Store tegoed nodig hebben, dan kan je dat hier eenvoudig aanschaffen.

We willen je nog even extra wijzen op PlayStation Plus: zo krijg je tot 20% korting op een PlayStation Plus Extra abonnement en 30% korting op Premium. Reeds lid, dan kun je vanaf 25% korting upgraden naar een hogere tier. Hier meer informatie.

Tot slot hebben we hieronder nog een greep uit de PlayStation Direct aanbiedingen op een rijtje gezet:

PlayStation 5 (disc drive) – Van € 549,99 voor € 429,99

PlayStation 5 (disc drive) + Modern Warfare 3 – Van € 619,99 voor € 499,99

PlayStation 5 (disc drive) + Marvel’s Spider-Man 2 – Van € 619,99 voor € 499,99

PlayStation 5 (disc drive) + extra DualSense – Van € 609,99 voor € 489,99

DualSense Midnight Black – Van € 69,99 voor € 49,99

Pulse 3D headset – Van € 99,99 voor € 89,99

DualSense Oplaadstation – Van € 29,99 voor € 24,99

God of War: Ragnarök – Van € 79,99 voor € 49,99

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales – Van € 59,99 voor € 29,99

Gran Turismo 7 – Van € 79,99 voor € 39,99

The Last of Us: Part I – Van € 79,99 voor € 49,99

Het loont absoluut om even goed door alle aanbiedingen heen te gaan, want er zal ongetwijfeld iets voor je tussen zitten.