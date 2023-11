De Sprunk & eCola Challenge is sinds kort weer terug in GTA Online en daarmee hebben spelers weer een leuke uitdaging om aan te gaan. In de tussentijd gebeurt er natuurlijk meer in Los Santos en omstreken. Zo kun je nu The Doomsday Scenario Finale en Prep Missions opnieuw spelen tegen dubbele GTA$ en RP.

Mochten alle spelers in The Doomsday Scenario Finale collectief GTA$100 miljard binnenhalen, dan krijgen spelers gratis een livery voor de Pegassi Zentorno. Alle andere hoogtepunten van de wekelijkse update hieronder op een rijtje:

Simeon’s Employee of the Month Challenge gaat door: Als de community samen voor GTA$15 miljard aan Simeon Export Requests binnenhaalt voor 15 november wordt er later dit jaar een speciale livery ontgrendeld

De terugkeer van Peyote Plants

Nieuwe Community Series-selectie, die 3x GTA$ en RP oplevert

Voertuigen in de showroom van Luxury Autos: De Übermacht Revolter (sportwagen, 50% korting) en de Emperor ETR1 (supercar, 50% korting)

LS Car Meet Test Rides: De Declasse Mamba (klassieke sportwagen), Truffade Z-Type (klassieke sportwagen) en de Albany Hermes (musclecar, 50% korting)

Te winnen in de LS Car Meet: Finish twee dagen op rij in de top 5 van de LS Car Meet-serie om de Karin 190z (klassieke sportwagen) te verdienen

Lucky Wheel-hoofdprijs: De Dinka Kanjo SJ (coupé)

Voor PlayStation 5 en Xbox Series X|S

HSW Premium Test Ride: De Maibatsu MonstroCiti (offroad)

De HSW Time Trial van deze week vindt plaats tussen Pacific Bluffs en Mount Gordo

Gratis drankjes in het Casino

Geen set-upkosten voor oorspronkelijke Heists

Mocht je in de markt zijn voor Agency of Facility Properties, dan krijg je daar momenteel 50% korting op. Voor die laatste geldt eveneens 50% korting op de Upgrades & Modifications. Verder zijn set-upkosten voor de oorspronkelijke Heists nu gereduceerd tot kosteloos en in het casino kun je een gratis drankje scoren.

De kortingen op voertuigen deze week zijn:

Vapid Clique Wagon (musclecar) – 40% korting

Progen Emerus (supercar) – 40% korting

Pegassi Zentorno (supercar) – 50% korting

Emperor ETR1 (supercar) – 50% korting

Übermacht Revolter (sportwagen) – 50% korting

Albany Hermes (musclecar) – 50% korting

Mammoth F-160 Raiju (vliegtuig) – 25% korting

Gun Van-aanbod en -kortingen