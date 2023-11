Een van de grote redenen waarom we met z’n allen een PlayStation 5 moesten aanschaffen, waren de adaptieve triggers en de haptische feedback. Deze hebben zeker bijgedragen aan de immersie die we in videogames kunnen beleven.

Om daar nog even de nadruk op te leggen en om het even in de bloemetjes te zetten, heeft Sony PlayStation een korte video vrijgegeven met beelden waarin we de specialiteiten van de controller in beeld krijgen. Dit tijdens het spelen van Marvel’s Spider-Man 2, een game die ook bij ons goed in de smaak viel.

Echter kan je niet alleen die trailer hieronder terugvinden, ook is er een trailer te vinden die PlayStation VR2 in de spotlights zet. Op de beelden kan je zien wat je zoal voelt tijdens het spelen. Dit gaat dan over de adaptieve triggers van de controllers en de haptische feedback in de VR-headset zelf.