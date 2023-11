Momenteel wordt er hard gewerkt aan The Sims 5, dat momenteel nog als ‘Project Rene’ door het leven gaat en zo nu en dan komt er wel eens wat info vrij over dit langverwachte vervolg. Zo leerden we onlangs bij dat het spel free-to-play zal worden en geen lidmaatschap van je zal vragen. In een nieuw interview met Radio Times sprak Lyndsay Pearson van ontwikkelaar Maxis over de multiplayer van The Sims 5.

Het team achter de game wil namelijk een leuke multiplayer ervaring garanderen en hierbij wordt gretig inspiratie gezocht bij andere games. Pearson haalt hierbij twee specifieke voorbeelden aan: Animal Crossing en Among Us. Die eerste klinkt best logisch: men wil een gezellig gevoel creëren door de speler zijn of haar eigen kleine eilandje/plaatsje te laten maken. Nodig vervolgens een vriend(in) uit en breng samen wat tijd door. Among Us, daarentegen, is misschien wat verrassend. Pearson legt uit dat deze game het multiplayer aspect op een heel slimme manier gebruikt: het is een soort mysterie waarbij je samen moet komen met andere mensen om het te kunnen oplossen.

“The Sims developers talk about Animal Crossing all the time, because it is such a good example of my little space, my little island, but I can invite you over. And we’ve seen throughout the last few years of Animal Crossing, people inventing ways to play together that the game doesn’t specifically support, but they’ve made up scavenger hunts or whatever, which is amazing.” “We actually look at a lot of games that are doing multiplayer in clever ways, like Among Us even, which is this sort of mystery thing, but you have to talk about it and solve it.”

Momenteel zijn er nog geen specifieke details over hoe de multiplayer in The Sims 5 precies zal werken, maar als we naar de inspiratiebronnen kijken, dan klinkt het al best interessant!